Europarlament toetab 50 miljardi eurose Ukraina rahastu loomist

«50 miljardi euro suurune Ukraina rahastu kinnitab taas, et Euroopa Liit ei hülga Ukrainat. Me aitame ukrainlastel end paremini kaitsta ja teha reformid, mis aitaksid kaasa riigi võimalikule ühinemisele Euroopa Liiduga. Me tahame, et Ukraina taasülesehitamiseks kasutataks külmutatud Vene vara, ning soovime, et Euroopa Liidu rahalise abi kasutamises osaleksid ka Ukraina Ülemraada ja kodanikuühiskond,» ütles eelarvekomisjoni raportöör Eider Gardiazabal Rubial pressiteates.