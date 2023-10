Logistikafirma juht august välja ronimisest: kohati oli tunne, et võtame teerulliga 90-kraadiseid kurve

Mark Pavesi sõnul oli kasumisse jõudmiseks esimene samm mõista, mis on kauba mahtude dünaamikas muutunud ja milliseid mõõdikuid seoses sellega peab logistikafirma kohendama. «Nägime, et kõik muutub kiirelt, aga selle info analüüsimiseks andmeid napib, ehk pidime minema oluliselt rohkem «online». Võtsime kasutusele uue tarkvara ja testime masinõpet, et juhtidele otsustamiseks vajalikke andmeid reaalajas visualiseerida. See oli oluline murdepunkt, saime selguse ja teha kiiremaid otsuseid, kuhu tähelepanu suunata.»