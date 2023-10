Mobire tuli välja digitaalse auto lühirendi teenusega

Sõidukite täisteenusrendi ettevõte Mobire Group tuli välja lühirendi teenusega Mobire Go. Lühirent on digitaalne autorendi lahendus nii era- kui äriklientidele, mis võimaldab autot rentida ühest päevast mõne kuuni. Mobire Go lühirendi teenusega alustati Eestis, kuid järgmisel aastal on plaanis teenus lansseerida ka Lätis ja Leedus.