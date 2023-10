Koda: peame hoiduma rumalatest otsustest, et majandusolukorda mitte veelgi raskendada

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas riigikogule esinedes, et majanduse probleemid on praegu tingitud peamiselt välistest mõjutajatest, nagu järsult kasvanud intressimäärad, energiakandjate kõrged hinnad, aga ka Ukrainas toimuv sõda. «Kuid see ei tähenda, et me peaksime rumalate otsustega olukorda ise kunstlikult veelgi raskendama,» ütles Palts ning tõi välja, et valitsusel puudub praegu arusaadav ja muutunud olusid arvestav majandusarengu strateegia, mis koos maksutõusudega suurendab oluliselt ebakindlust ühiskonnas tervikuna ja halvendab otseselt majandus- ja ettevõtluskeskkonda ning konkurentsivõimet.

Palts osutas, et praegusest olukorrast väljapääsu otsimine ja uue kasvu leidmine eeldab tahet ja pingutust paljudelt erinevatelt osapooltelt. «See ei ole ainult ettevõtjate mure, kes praegu tunnevad, et neid on sageli üksi jäetud või kelle muresid ei kuulata,» sõnas ta ning lisas, et kui siiani oli positiivseks noodiks see, et tööpuudus püsis olematu, siis nüüd ka see muutub.