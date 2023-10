BaltCap investeerib 200 miljonit taastuvenergia ja PPP projektidesse

Täpsemalt on uue fondi peamise tähelepanu all investeeringud tuule- ja päikeseparkidesse ning biomassi- ja biogaasijaamadesse. Samuti jätkatakse avaliku ja erasektori partnerlusprojektidega, et aidata rajada ja renoveerida kohalikel omavalitsustel koole, avalikke hooneid ja muud ühiskondlikku väärtust omavat infrastruktuuri ning suurendada nende hoonete energiatõhusust.