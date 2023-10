Lennuettevõtete juhid kritiseerivad Hollandi ettepanekut lõpetada järk-järgult fossiilkütuste toetamine Euroopa Liidus. Lennufirmade juhid ütlevad, et ettepanek on ebarealistlik seni, kuni puuduvad taskukohased ja keskkonnasõbralikumad alternatiivid, kirjutab Financial Times.