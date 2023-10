Börsile tulid Läti alkoholitootja võlakirjad

Võlakirjaemissiooni maht on 30 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane intressimäär 7 protsenti, millele lisandub kolme kuu Euribor. Intressi makstakse kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 31. märts 2027, teatas Nasdaq. Võlakirjade noteerimine on jätk ettevõtte poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud mitte-avalikule võlakirjapakkumisele.

«Tervitame Amber Beverage Group Holdingut Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas noteerimise puhul. On hea meel näha, et sel aastal on Riia börsi vahendusel raha kaasanud hulk ambitsioonikaid ettevõtteid. Koos Amber Beverage Groupiga on neid ettevõtteid praeguseks kokku 13, kellest kuus on kaasanud raha korduvalt,» ütles Nasdaq Riia börsi juht Liene Dubava.

«Reguleeritud turul kaubeldavaks saamine on märkimisväärne samm meie ettevõtte arengus. See käik tugevdab Amber Beverage Groupi positsiooni rahvusvahelisel joogiturul ja parandab meie võimekust finantseerida suuri projekte,» kommenteeris Amber Beverage Groupi juht Jekaterina Stuģe. Esimeseks selliseks projektiks on laohoone ehitamine Riia sadamasse.