Graafik ⟩ Elektri börsihind on teisipäeval üpris krõbe

Kõige kallim, 191,13 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind teisipäeva hommikul kell 9–10, kõige odavam aga varahommikul kell 4–5, mil hind langeb 5,84 eurole.

Lätis ja Leedus maksab elekter Eestiga võrdselt 107,78 eurot megavatt-tunnist, ka Soomes on elektrihind teisipäeval pikale trendile vastupidiselt Baltikumist vaid 9 protsenti madalam, 98,06 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on elektrihind Austria hinnapiirkonnas, kus see küündib 137,37 euroni megavatt-tunnist.