Sõjahirmu tõttu reisi ärajätmine võib inimese kindlustusrahata jätta

Postimehega jagas oma kogemust anonüümsust palunud lugeja. Ta märkis, et tehes kõne Swedbanki, kes pakub reisikindlustust krediitkaardi osana, sai ta tagasisideks, et hirm ei ole piisav põhjus reisi tühistamiseks ja kindlustus hüvitab reisi ärajäämise juhul, kui reisimine neisse riikidesse on keelatud või kohapeal katkestatakse turismiteenuste osutamine.