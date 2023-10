Rahatrükimasina käivitamisega algaks etenduse kolmas vaatlus nimega «halvad uudised on halvad uudised»

Kui aasta tagasi küsiti sensitiividelt ja majandusanalüütikutelt, et mida toob aasta 2023, siis oli tihtipeale kuulda vastust, et tulevik ei saa olema helge. Viimased lisasid enamasti, et kui peaks tulema majanduslangus, siis saab see olema ajaloo kõige ette ennustatum. Seetõttu oldi pessimistlikud, kuid oma kuulajaid suures koguses kuivaineid ja tikke ostma ei saadetud. Läks veidi aega mööda ning mõisteti, et arenenud ühiskonna majandus on oodatust sitkem, inflatsioon tuleb alla ka majanduslanguseta ning tekkis arusaam, et keskpangad suudavad saavutada pehme maandumise olukorra. Seda aega mäletame kui «head uudised on halvad uudised», sest mida rohkem majandus vastupidamise märke näitas, seda enam oli vaja intressimäärasid kergitada.