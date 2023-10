Õiguskantsler: firmade suhtluskultuuri saab muuta klientide rahulolematus

Õiguskantslerile saadetud kaebekirjas toodi välja, et ühes kaubandusketis kõlavad venekeelsed helireklaamid ning restoranides kasutatakse mitmekeelseid menüüsid. «Keeleseaduse järgi peab Eestis saama kõiki asju ajada eesti keeles, see nõue kehtib ka kaubandus- ja teenindusasutuste kohta. Kui lisaks eesti keelele antakse teavet ka muudes keeltes, ei ole see otseselt keelatud,» märkis Madise vastuses.