Turvafirma: pea pooltes kodudes on suitsuandurid aegunud

Suitsuanduri eluiga on tootjast olenevalt kuni kümme aastat. Kui seade on aegunud, tuleb see viivitamatult välja vahetada. Päästeameti ennetusosakonna eksperdi Tuuli Taaveti sõnul aga ei tule inimesed tihti selle peale, et anduril on oma eluiga ja selle lõppemise järel ei suuda seade enam efektiivselt tööd teha.