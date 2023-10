Pindi Kinnisvara põhja ja ida regiooni juhi Kristen Oliver Rattasepa sõnul on inimesed aastaid end lõbustanud sellega, et tutvuvad kinnisvaraobjektidega ilma plaanita neid osta. Nüüd on kinnisvaraturism läbi ning alles on jäänud pärisostjad.