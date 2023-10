Pindi Kinnisvara: unistamise aeg on hetkel läbi

«Viimase aasta jooksul on kinnisvaraturistide hulk pidevalt vähenenud ja praeguseks on nende arv muutunud pea olematuks. Vahel satub ikka naaber naabri korterit vaatama, aga kui uudishimu üldse kuidagi põhjendatuks saab pidada, siis see on vähemalt mingisugusegi põhjendusega. Sellist asja, et objekti käib külastamas 20 inimest, kuid tegelikke ostuhuvilisi on kaks või kolm, aga enam ei kohta,» rääkis Rattasepp.