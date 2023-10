Jurist: Eesti seadused ei keela kanda töötaja palk kolmanda isiku kontole

Töötajate registri tulek muutis kohtutäiturite elu lihtsamaks, kuid tööandjatele ja raamatupidajatele tõi see suure hulga lisatööd. «Kohtutäiturid on tänaseks töötajate registri päringud ja aktide koostamised automatiseerinud ning nii võibki juhtuda, et töötaja registreerimisel hakkavad tööandjale koheselt saabuma töötasu arestimise aktid,» tõi advokaadibüroo Hedman jurist Kaire Sepper näite.

Eesti seadused ei keela kanda töötaja töötasu kolmanda isiku kontole ning töötasu arestimise akti saabumisel ei jää tööandjal muud üle, kui hakata seda täitma. Olukorra teeb Sepperi sõnul keerulisemaks asjaolu, et iga täituri aktid on erinevad, sageli mitu lehekülge pikad ning täis paragrahve ja hoiatusi, et kui tööandja töötasu kinni ei pea, määratakse talle sunniraha.

Mõistagi seab see tööandjad ka inimlikult ebameeldivasse olukorda. «Näiteks võib töötaja rääkida, kuidas tal tegelikult on maksegraafik sõlmitud või nõue on alusetu ja vaieldakse selle üle. Kuigi tööandja ja raamatupidaja võivad inimlikult inimest mõista, ei jää neil muud üle – kohtutäituri akti peab täitma,» rõhutas Hedmani jurist.