Kinnisvaraekspert: inimestel on vaja aru saada, kui kaua üleüldine hinnatõus jätkub

Sooman selgitas, et inimestel on vaja aru saada, kui kaua üleüldine hinnatõus jätkub, kuidas käitub Euribor ning kui turvaline on praeguses majandusolukorras kinnisvara soetada. Sellest aru saamine võtab tema sõnul aga veidi aega ning võimaldab teha tarku otsuseid.