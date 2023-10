Majandusminister tegi ettepaneku loobuda kohustuslikest paberarvetest ja ostukviitungitest

Teise muudatusena on plaanis anda kauplejatele õigus loobuda paberarve saatmisest posti teel siis, kui tarbija vormistab e-arve, kuid ei teavita kauplejat, et ta enam ei soovi paberarvet.

«Tehnoloogia arenguga on tarbijate harjumused muutumas, rohkem mõeldakse oma keskkonnajalajälje vähendamisele. Digitaalsed lahendused, et keskkonnale koormust vähendada ja loobuda paberarvetest, on juba olemas. Samas peame arvestama ka tarbijate õigustega, mistõttu kutsun nii kaupmeeste kui tarbijaorganisatsioone arutama, et millal peaks säilima kohustus esitada ostudokumente paberkandjal ja millal teha seda digitaalselt,» sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.