Kõige kallim, 97 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind laupäeva õhtul kell 19–20. Kõige odavam oli aga varahommikul kell 6–7, mil hind langes nulli.

Lätis ja Leedus maksab elekter Eestiga võrdselt 21,24 eurot megavatt-tunnist, Soomes on elektrihind laupäeval aga valdavalt negatiivne, makstes keskmiselt -2,05 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on elektrihind Austria hinnapiirkonnas, kus see küündib 87,36 euroni megavatt-tunnist.