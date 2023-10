Sõlmküsimus ⟩ Mida teha, kui maru viib elektri?

Tol õhtul eelmise nädala lõpus, kui elekter tormi tõttu ära läks, olid Tallinki vanemtüürimehe Janno Laende lapsed veidi ärevil, aga kui kaminasse sai tehtud tuli, tubades süüdatud küünlad ja käivitatud generaator, et külmiku ja sügavkülmiku sisu üles ei sulaks, tekkis pereisa sõnul isegi romantiline ja seikluslik meeleolu.

Saaremaalt pärit ja viimased poolteist kümnendit põhjarannikul Kahala hajaasustusega külas elav Laende on harjunud sellega, et merelt puhuvad tugevad tuuled elektri ära viivad. Kuusalu kandis Harjumaa kirdeservas tuleb seda tema sõnul ette kolm-neli korda aastas, ja tihti kolmeks-neljaks päevaks – nagu äsjasegi tormi järel.

Ta ei ole elektri kadumisega mitte üksnes harjunud, vaid ka selleks valmistunud. Küttepuud seisavad riidas, juhuks kui soojuspump rivist langeb. Akupangad on soetatud ja laetud. Sahver ja kelder on toitu täis. Juba noorusaeg Saaremaal, kus elekter samuti sageli kadus, õpetas talle, et moos ja kartulid peavad alati varuks olema.