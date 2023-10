Hoiuste intressid on tõusnud samale tasemele korterite üüritootlusega

Tähtajaliste hoiuste intressid on kerkinud enam-vähem samale tasemele korterite üüritootlusega. Samuti pakutakse väikeinvestoritele võlakirju, mille tootlus keskmise üüritulu ületab. Eeskätt võivad muret tunda need investorid, kes on soetanud korteri üürimiseks viimase paari aasta jooksul, kirjutab ERR.