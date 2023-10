Palju oli neid, kes isegi ei tahtnud oma automaksu suurust teada, sest neid see ei huvitanud. Samas oli aga ka väga kriitilisi inimesi, kes lihtsalt oma nime ja näoga esineda ei soovinud. Näiteks rääkis üks Porsche Cayenne’i roolis istuv naisterahvas meile, kuidas õpetaja palga ja nelja lapse kõrvalt hakkab olema raske automaksu tasuda. Samas oli aga ka neid, kelle autod olidki pigem madalama klassi sõidukid ning kes nentisid, et uus maks on koormaks.

Üldpilti vaadates võib öelda, et automaksu puhul on selges soosingus vanemad sõidukid ning alati ei ole ka tähtis, milline on nende CO 2 -heide. Näiteks tuleks natukene üle saja euro automaksu tasuda 2008. aasta Audi omanikul, kelle auto kapoti all 3,2-liitrine bensiinimootor. Mida uuem auto, seda suurem on tõenäosus, et rahakotti tuleb rohkem kergendada.