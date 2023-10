Mida uuem, suurem ja kallim ning võimsam on auto, kaubik või mootorratas, seda rohkem tuleb selle eest maksta.

Kui olete vaene, kel pole autot või on päevinäinud romu, siis on maks olematu või õige pisike. Nii väike, et seda pole käibemaksu või kütuseaktsiisi tõusuga võrreldes õieti nähagi. Jah, iga maksutõus viib inimese taskust raha valitsuse kassasse, aga automaksu puhul on põhjust rikkail nutta ja vaestel vilet lasta.

Kui kellelgi tekkis küsimus, et kui autot ei ole, kuidas siis automaks asjasse puutub? Vastus on lihtne: taksode ja kaubikute maksukulu võrra tõusevad teenuste hinnad. Selle maksavad kinni ka need inimesed, kel pole autojuhilube ja kel pole kunagi auto olnud. Mõju inflatsioonile on rahandusministeeriumi hinnangul 0,5 kuni 1 protsent ehk hinnatase keskmiselt kogu riigis kasvab suhteliselt võetuna päris märkimisväärselt.