Mis seade kaitseks elekteriseadmeid sügistormide eest?

Mõne aasta eest tehtud uuring näitas, et kui andmekeskuse serverid peaksid jääma vaid mõneks sekundiks vooluta, võib see viia tundide, kui mitte päevade pikkuse seisakuni ettevõtte normaalses toimimises. Iga selline tund võib organisatsioonile maksma minna umbes 300 000 eurot, suurte ettevõtete korral isegi kuni viis miljonit eurot.

Probleeme võivad tekitada ka väikesed katkestused ja pingelangud elektrivõrgus. Tavatarbijana me neid tavaliselt tähele ei pane. Võib-olla märkame, et teleri pilt või laevalgusti tuhmus paariks sekundiks, aga see on ka kõik. Tootmisettevõttes võib see aga põhjustada suuri probleeme.