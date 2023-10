Tallinna börsi nädal lõppes langusega

Reedel teatas ettevõte, et Clevon Investors AS-i ja Konna OÜ vabatahtlike pakkumistega on ületatud 95 protsendi künnis ning seega on Clevonil võimalik täita kõik Tallinna börsi noteerimis ja järelevalvekomisjoni poolt seatud tingimused ning lõpetada Clevoni aktsiatega kauplemine börsi alternatiivturul First North.