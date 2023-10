Pank annab nõu: kuidas osta uus kodu praeguse kodu tagatisel

Uus kodu oma raha kasutamata

Ometi ei piisa vana kodu allesjätmiseks vaid sobivast sissetulekust, mille eest laenumakseid tasuda, vaid mõelda tuleb ka uue kodu sissemaksele. «Kuna kinnisvara hinnad on viimastel aastatel hoogsalt kasvanud, siis saab uue kodu omafinantseeringuks kasutada vana kodu, kui tagatist,» viitab Vatsel võimalusele ja toob näite olukorrast, kus vana kodulaenu jääk on 100 000 eurot, aga kinnisvara väärtus on 170 000 eurot. «Oletame, et uue kodu maksumus on 200 000 eurot ja pank soovib 15protsendist omafinantseeringut ehk 30 000 eurot. Pank on valmis vajaliku omafinantseeringuna arvestama ka vana kodu tagatist, kuna selle turuväärtus on piisavalt kõrge. Seega vana kodu hinnaga võrreldes oleks laenu suurus 100 000 + 30 000 = 130 000 ehk 76 protsenti. Kui kliendi sissetulek katab ära kogu laenusumma (100 000 + 200 000 = 300 000 eurot), siis on võimalik uus kodu osta ilma oma raha sissemakseks kasutamata. Uus kodulaen on võimalik saada headel turutingimustel hoolimata sellest, et klientidel juba üks kodulaen on.»