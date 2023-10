Paanika energiaturul: maagaasi hind kerkis 6 kuu kõrgeimale tasemele

Hollandi börsil kallines gaas täna hommikul 56 euroni megavatt-tunni kohta. Viimati oli gaasi hind sarnasel tasemel aprilli alguses. Ehkki õhtul hind pisut langes, on gaas praegu üle 40 protsendi kallim kui oktoobri alguses.

Eesti Gaasi juhi Margus Kaasiku hinnangul siiski Balticconnectori intsident gaasi hinnale olulist mõju ei oma. «Praegune gaasi turuhinna tõus on eelkõige tingitud Israelis vallandunud sõjast. Austraalia streikide taastekke oht on samuti teemaks olnud, kuna ametiühing pole rahul, et Chevron algseid suusõnalisi lubadusi ei nõustu aktsepteeritaval kujul lepingutesse vormistama,» arvas Kaasik.