Arvutikeskus OÜ on tegutsenud aastast 2015 elektroonikakaupade ostu- ja müügiga. Alates 2021. aasta novembrist, mil oli näha ka käibe kasvu, hakkas keskus soetama kaupu Euroopa Liidu äriühingutelt nagu E AS, ACTION S.A; ALSO LIETUVA UAB; JImm’S PC STORE.