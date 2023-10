Viis põhjust, mis kinnisvara väärtust alandavad

«Kuna turg on muutunud väheaktiivsemaks, on hetkel parim aeg tegelda vara ehitusdokumentatsiooni korrastamisega, sealhulgas tasub jälgida, kas kõik ümberehitused on nõuetekohaselt vormistatud ja kasutusload/teatised taotletud. Tasub tähele panna, et suurenenud pakkumise ehk suurema valiku puhul pööratakse ehitusdokumentatsioonile rohkem tähelepanu,» soovitas Teder.

«On paras aeg vaadata üle olemasolev küttesüsteem. Kuigi energialiikide hinnad on praeguses heitlikus majanduskeskkonnas liikunud üles-alla, siis on selge, et elektri otseküte on siiski kalleim kütteliik. Kõik võimalused energiasäästuks, sealhulgas päiksepaneelid, on hetkel väga soositud. Sama puudutab hoonete enda võimalikku soojustamist. Kindlasti toob energiasäästlikum hoone kaasa vara väärtuse tõusu, aga veel rohkem tasuks mõelda sellele, milliste tööde teostamine väldiks vara väärtuse langust,» selgitas Teder.