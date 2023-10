«Automaksu mõju kohta tarbijahindadele on üksnes ligikaudsed arvutused, mille veakoefitsient on üsna suur. Probleemiks on, et ministeeriumil pole infot sõidukite tegeliku jaotuse kohta ettevõtete ja eraisikute vahel. Peale selle tõstab esmane registreerimismaks sõidukite hinnataset,» ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre.