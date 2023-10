Kõige suuremad tuuleenergia kasutuselevõtu toetajad on vanuses 15–34 aastat ja keskmisest kõrgema sissetulekuga. Madalam on toetus vanuserühmas 50–74, teatas Enefit Green.

Küsitlusest selgus, et meretuuleparki peetakse vajalikuks, kuna see muudab elektrihinda soodsamaks. Nii arvab 51 protsenti vastanutest. 49 protsenti leiab, et see panustab Eesti energiajulgeolekusse ning 41 protsenti vastanutest arvab, et toodab rohelist energiat, mis on kliimasõbralik.