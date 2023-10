AK ⟩ Saja-aastase Disney Ameerika mäed

Erinevalt tänapäevast ei olnud toonastel alustavatel ettevõtjatel väljastpoolt mingit tuge. Kuna mingeid toetavaid fonde ei olnud, pidid firmad ellujäämiseks kohe kasumlikuks saama, sest peamine rahastus oli pangalaen. Disney sai esimese, 25 000 dollari suuruse laenu alles 1931. aastal Bank of Americast. Roy Oliver, kes selle laenu välja kauples, lubas pangale, et ei räägi Waltile laenust liiga palju, sest oli karta, et Walt võib selle raha kiiresti ära kulutada.