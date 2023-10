Hirmufaktor kergitas järsult talviseid elektrifutuure, kuidas mõjutab see Eesti tarbijaid?

Eesti Energia juhtiv portfellihaldur Silver Kera selgitas, et Põhjamaade elektrifutuuride hinnad on esmaspäevast alates küll tõusnud, aga pigem on see olnud seotud nii Iisraeli konfliktiga kui ka talve uuendatud ilmaprognoosiga, mis värskema info põhjal peaks tulema kuivem ja külmem.