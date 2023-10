SEB: finantsõnnetuste risk kasvab

Üleilmsed makroandmed ei näita endiselt mingeid majanduslanguse märke, kuid septembris toimunud võlakirjatootluste järsk tõus kergitab finantsšoki riski. See tähendab, et keskpankade ja turgude vaheline jõukatsumine on jõudmas otsustavasse faasi. Lääneriikide keskpankadel saab aeg peagi otsa, et muuta rahapoliitilist kurssi enne, kui midagi katki läheb. Inflatsiooni aeglustumine võimaldab neil muuta sõnumit juba enne selle aasta lõppu, kuid välistada ei saa karmist poliitikast tulenevaid vigu. Muutust oodates võivad turud olla kohati närvilised ja kõikuvad, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.