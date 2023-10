AK ⟩ Majandus-Nobeli tõid uuringud, kuidas naised töötavad ja miks nad vähem palka saavad

Goldini teadustöö andis esimesena ülevaate naiste teenistusest ja tööturul osalemisest sajandite jooksul ning tõi välja ka põhjused, miks need muutusid, samuti praeguse soolise lõhe peamised tegurid. Lisaks majandusteadusele on ta 1970. aastast saadik pidanud kuldseid retriivereid ja tema praegusel koeral, kellel nimeks Pika, on ka oma blogi.

Kui vaadata tervet maailma, siis osaleb tööjõus ehk töötab või otsib tööd umbes 50 protsenti naistest, ent meeste seas on see osakaal 80 protsenti. Goldin on kogunud USA kahe sajandi andmed ning näidanud, kuidas naiste tööturul osalemine ja tasustamine on selle aja jooksul muutunud. Veidi üllataval kombel polnud naiste osalemine tööturul tolles ajavahemikus pidevalt kasvav, vaid moodustas hoopis U-kujulise kõvera. Eks Nõukogude Liidus olid naiste töötamise mustrid mõnevõrra teistsugused kui USAs, aga küllap on siingi omajagu sarnasusi.