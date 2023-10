Enam kui miljardi dollari suuruse aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) mahuga ettevõtetel pole nii kehva börsidebüüti olnud tervelt kaks aastat. Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et viimasel sajandil on sellise suurusjärguga IPOsid olnud 300 ning vaid 13-l neist on kauplemise esimesel päeval aktsia hind rohkem langenud.