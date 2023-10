Energiaagentuur hoiatab diislikütuse puuduse eest talvel

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) on hoiatanud diislikütuse puuduse eest Euroopas sel talvel. Selle põhjuseks on eelkõige ELi embargo Venemaa toornaftale. Tõenäoliselt peab Euroopa toetuma impordile teistest riikidest, kuid on oht, et need tarned jäävad talvel diislikütuse kvaliteedile esitatavate erinõuete tõttu piiratuks, vahendab AFP.