Graafik ⟩ Reedel elektri börsihind kahekordistub

Kõige kallim, 280,21 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind reede õhtul kell 19–20. Kõige odavam aga öösel vastu laupäeva kell 23–1, mil hind langeb 15,07 eurole.

Lätis ja Leedus maksab elekter Eestiga võrdselt 99,67 eurot megavatt-tunnist, Soomes on elektrihind reedel keskmiselt 11,16 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on elektrihind Austria hinnapiirkonnas, kus see küündib 114,56 euroni megavatt-tunnist.