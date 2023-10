Lepisk: Eesti ettevõtted peaksid otsima võimalusi, kuidas lahendada kogu tööstusharu valukohti

Ta usub, et globaalses konkurentsis püsimiseks on oskus innoveerida võtmetähtsusega, sest väikeriigina on meil keeruline mastaabiga läbi lüüa. «Selleks, et püsida konkurentsivõimeline, peavad ettevõtted järjepidevalt panustama innovatsiooni. Eriti oluline on see just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel ei ole nii palju kapitali kui turuliidritel. Turuliidrid saab üle kavaldada aga just innovatsiooniga,» lisas Net Groupi innovatsioonijuht.