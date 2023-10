SEB värske ettevõtete panganduse juht avaldas põhjused, mis Eesti firmade käekäiku enim mõjutavad

Eesti ja Euroopa majandusprognoosid on olnud pikalt pessimistlikud ning lähiajal ei ole näha selles osas muutuseid. SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas nentis, et heitlikest aegadest sõltumata on Eesti ettevõtted karastunud ning vaatavad tulevikku mõõdukalt optimistlikuna. Ebakindlust on näha eelkõige alustavate ettevõtjate seas.