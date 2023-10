Ministeerium: elektri varustuskindlus on tagatud

«Balti riikides on juhitavaid võimsusi piisavalt. Sellisel juhul käivituksid gaasielektrijaamad. Elektrisüsteemid planeeritakse alati valmisolekuga, et midagi võib süsteemi suurimate elementidega juhtuda ning ka siis ei tohi Eestis tuled kustuda,» kinnitas kliimaministeerium.

Praeguse plaani järgi on kavas Balti riigid Venemaa võrgust desünkroniseerida ja Mandri-Euroopa võrku sünkroniseerida 2025. aasta alguses. Juhul kui Venemaa ühendab Balti riigid oma elektrisüsteemist lahti, on meil kriisiolukorras valmisolek teha seda ka varem. Samamoodi on plaan ministeeriumi kinnitusel valmis ka selleks, kui Venemaa otsustab lasta tühjaks Narva veehoidla ja Eesti Energia elektrijaamad jääksid ilma jahutusveest.