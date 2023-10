Lugeja küsib: kas kodulaenu tagasimaksmiseks on õige aeg?

«Kodulaenude tagastamise statistika näitab, et sel aastal on kliendid täies ulatuses oma kodulaene tagastanud samas mahus kui mullu. Keskmine summa täielikul kodulaenu tagastamisel on tänavu veidi üle 45 000 euro. Kliendid maksavad kogu kodulaenu tagasi tavapäraselt siis, kui nad ostavad uue kodu ja teevad laenu tagasimakse oma vana eluaseme müügist saadud tulult,» ütles Hallang.

Hallang tõi välja, et 2023. aastal on aga ligi 40 protsenti kasvanud klientide huvi kodulaen osaliselt tagastada. Kui mullu oli keskmine osalise tagasimakse summa 6 000 eurot, siis tänavu on see juba 8 800 eurot. «Põhjuseks, miks kliendid soovivad oma kodulaenu aktiivsemalt varem tagasi maksta, on kasvavad intressimäärad. Lõppkokkuvõttes tähendab laenu põhiosa vähendamine ka väiksemat igakuist intressimakset,» selgitas Hallang.