Elektrilevi juht: tormikindlama elektrivõrgu jaoks on vaja miljard eurot

Härm tõi oma konverentsi avakõnes välja, et möödunud nädalavahetusel üle Eesti elektrikatkestusi põhjustanud torm ilmestab selgelt kolme suuremat küsimust, millega Elektrilevi on silmitsi: millist varustuskindlust me soovime, kuidas seda saavutame ja mis kõige olulisem – kuidas leida inimesi, kes need soovid ellu viivad.