Apollo kino loobub ühekordsetest karpidest ja joogitopsidest

Apollo kino on juba uurinud, mis firma kinno sobivaid korduskasutatavaid topse toota võiks – kuna jutt käib väga suurtest kogustest, pole partnerit lihtne leida. Lahendamist vajavaid sõlmpunkte on Apollo kino müügi- ja turundusjuhi Maarja Kaalepi sõnul veel, näiteks korduskasutatavate topside ringteekond letist saali ja tagasi peab olema läbi mõeldud nii, et sajad külastajad saaksid ühekorraga ja mugavalt oma taara ära anda.