Kinnisvara24: keeruline aeg majanduses nõuab arendajatelt suuremaid kulusid

Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg lausus, et uusarenduste tiheda konkurentsi tõttu on eristumine muutunud ülioluliseks. «Kinnisvaratehinguid tehakse praegu põhjalikult kaalutledes – müügiks lähevad eelkõige eristuvad ja energiatõhusad objektid, mis pakuvad lisaks mugavusele ja kaasaegsusele ka lisandväärtusi. Soovitakse osta kodusid, mis oleksid unikaalsed ja mille väärtus ajas kasvaks. Arendajad soovivad projektidesse sisse tuua eristuvaid väärtuseid, mille rajamine mõjutab ka projekti müügihinda,» märkis ta.

Erilahendused tõstavad Matsbergi sõnul küll hoone väärtust ja nähtavust, kuid eeldavad arendajatelt ka suuremaid kulutusi. Matsberg tõi välja, et tõusnud on nii materjali kui tööjõu kulu, mistõttu on kogu projekteerimis- ja ehitusprotsess oluliselt kallim kui varasematel aastatel.