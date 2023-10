Rozov kinnitas BNS-ile, et amet töötab eesmärgiga tagada parim võimalik lahendus soovitud tähtajaks. Riigieelarvest on MTA arendusvajaduste katmiseks küsinud 1,7 miljonit eurot.

«Arutelud ja ettevalmistus aeg on olnud meie jaoks piisav, et oleksime võimelised realiseerima erinevaid variante kavandatavast maksumuudatusest, investeeringute maht on hinnanguliselt üldjoontes sama,» märkis MTA peadirektori asetäitja.