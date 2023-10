Narva-Jõesuu tahab anda õlitehasele uue ehitusloa

Eesti Energia uue õlitehase ehitusloa vaidlustas MTÜ Loodusvõlu, mis ühendab noori keskkonnakaitsjaid, kelle peamine argument on, et kliimakriisi ajal ei tohiks ehitada uusi fossiilseid kütuseid tootvaid ettevõtteid.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri juht Andres Vainola ütles, et ettevõte on juba kulutanud uue õlitehase ehituseks umbes 230 miljonit eurot.

«Praegu on suur osa tehasest valmis, sh olulised etapid, nagu kondensatsiooniosakond, retordi paigaldamine ja turbiinihoone ehitus. Üle 65 protsendi investeeringust tehase ehitusse on juba tehtud ja partneritele välja makstud ning lepingutega on kaetud üle 90 protsendi ehitusest,» märkis Vainola kirjalikus kommentaaris.