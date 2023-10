Eksperdid: Eesti majanduse olukord on halb

Majanduse suurimaks väljakutseks on vähenenud nõudlus ja vähene innovatsioon. Hinnakasv ja inflatsioon on aeglustunud, kuid tarbijate kindlustunne püsib madalal.

Konjunktuuriinstituudi ekspertide septembrikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majanduse hetkeolukord on septembris allapoole rahuldavat taset, kuid ootused olukorrale 6 kuu pärast on mõõdukalt positiivsed.

Majanduskliimaindeks langes juuniga võrreldes 1,3 punkti ja on nüüd -20,7. Eesti ettevõttejuhtide ja tarbijate hinnanguid ühendav majandususaldusindeks oli septembris 79,5 punkti, mis on oluliselt halvem pikaajalisest keskmisest, kuid punkti võrra parem kui juunis.

Inflatsioonitaseme edasise muutumise suhtes on EKI eksperdid valdavalt ühel meelel − inflatsioon on 6 kuu pärast madalam.

Rohkelt väljakutseid

Uuringust selgus, et Eesti majanduse suurimaks väljakutseks on ebapiisav nõudlus, vähene innovatsioon, rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus ja oskustööjõu puudus. Need on valdkonnad, mida riik toetab läbi EASi ja KredExi tegevuste ning ühendasutus on juba võimaluste piires toetavaid tegevusi tegemas, kus ettevõtete tagasiside põhjal on kõige rohkem praeguses olukorras kasu.