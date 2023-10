Swedbank: sügistormi kahju ületab Baltimaades praeguseks 400 000 eurot

Ka kahjusummad on hiljutise tormi puhul suuremad. Eestis on praeguseks kokku registreeritud 154 kodu- ja kaskokindlustuse kahjujuhtumit ning esialgne hinnanguline kahjusumma on 270 000 eurot. Augustikuu rahetormi esialgne registreeritud kahjusumma jäi ligi 70 000 euro juurde, mis on tänaseks tõusnud ligi 150 000 euroni.