Pereisa kritiseerib automaksu: suurpered ei aja luksust taga, kuid peavad ikkagi rohkem maksma

«Lubage juhtida tähelepanu, et automaksu eelnõus pole arvesse võetud suuri peresid. Alates kolmest lapsest tuleb osta suurem auto ehk minibuss. Need on reeglina raskemad ja suurema mootoriga, seega luksus ja läheb suurema maksu alla. Kas see on ikka päris see, mida maksuga tahetakse saavutada,» küsib Pajula Facebookis retoorilise küsimuse.