Kuidas selgitab Vene laevafirma oma tankeri tegemisi gaasitoru lekkekoha lähedal?

Marine Traffic avastas, et Vene kaubalaev SGV Flot jäi möödunud nädala lõpus Soome lahe keskossa samasse piirkonda, kus purunes ka gaasijuhe Balticconnector, vahendab Helsingin Sanomat. Kummaline kokkusattumus on, et sama laev kerkis meedia huviorbiiti ka 2022. aasta veebruaris, kui Venemaa teatas Aasovi merel kaubalaevu tabanud rakettidest.